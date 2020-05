Addio a don Luigi Alberio, uno dei fondatori del Palio di San Pietro

Addio don Luigi Alberio, è morto oggi, mercoledì 20 maggio, a 75 anni l’amato ex parroco di Abbiategrasso, tra gli ideatori del Palio di San Pietro

Addio don Luigi Alberio, una vita dedicata al prossimo

Ad Abbiategrasso don Luigi Alberio, responsabile dell’oratorio San Giovanni Bosco tra gli anni Settanta e Ottanta, è ricordato soprattutto per essere stato tra gli ideatori del noto Palio di San Pietro. Nel 2017, dopo ben dieci anni, don Luigi Alberio aveva lasciato la comunità pastorale di Mozzate, Carbonate e Locate dove però era sempre rimasto nel cuore dei fedeli, ora distrutti dalla brutta notizia della sua morte a 75 anni. Ora viveva a Rovello Porro, suo paese d’origine, dove si era ritirato a vita privata con il fratello e i nipoti. Tra i grandi progetti portati a termine tra Mozzate e San Martino, vi sono sicuramente la ristrutturazione della chiesa di Santa Maria Solaro, a San Martino, e l’avvio del rifacimento del tetto della chiesa di Sant’Alessandro. Aveva poi dato vita ai progetti benefici “Spesa solidale”, “Vesti e rivesti” e “Fondo parrocchiale” e altre innumerevoli iniziative sociali per sostenere le famiglie e i fedeli in difficoltà. In più ha contribuito alla rinascita del palio a Mozzate, così come aveva fatto ad Abbiategrasso.

