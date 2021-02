Addio a don Franco Colombo, ex parroco in paese

Addio a don Franco Colombo, era stato parroco in paese. Ora si trovava a Gorla Maggiore.

Addio a don Franco Colombo

Per 20 anni ha guidato la chiesa di Gorla Maggiore e ora qui riposerà per sempre don Franco Colombo. Il sacerdote 85enne si è spento a Lecco, nella parrocchia del rione Maggianico dove era stato trasferito ormai da alcuni anni.

Aveva lasciato Gorla nel 2002, e il paese e la sua comunità gli sono rimasti sempre nel cuore, tanto da chiedere di essere sepolto qui. Martedì le esequie nella “sua chiesa” parrocchiale fissate per le 13.30, nell’abbraccio di tantissimi fedeli e ragazzi cresciuti con lui all’oratorio e nella parrocchia, cui ora rimarrà il compito di conservarne e tramandarne gli insegnamenti.

L’esperienza in paese

Don Franco viene ricordato con affetto anche da tanti cittadini di Rescaldina: in paese era stato infatti parroco tra il 2002 e il 2005. Un uomo buono, una presenza importante che tanti fedeli conservano ancora nel loro cuore e nella loro mente.