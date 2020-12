Addio a don Egidio Broggini, è stato prete e Canegrate

Alle 11 al Santuario della Madonna dell’albero di Carimate le celebrazione dell’Ufficio dei Defunti in suffragio di don Egidio Broggini, aveva 88 anni. Era venuto a mancare giovedì 17 dicembre 2020.

Carimate saluta don Egidio

A seguire la chiusura della bara e traslazione alla Chiesa parrocchiale San Giorgio e Maria Immacolata la celebrazione della Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Luigi Stucchi Vescovo Ausiliare di Milano. Sarà bloccata la viabilità su via Airoldi, piazza Castello e via Giovanni XXIII per poter seguire la celebrazione anche all’esterno della Chiesa. I funerali invece si terranno alle ore 14.30 alla Chiesa San Giorgio di Carimate.

E’ stato prete e Canegrate

Nato a Varese il 6 marzo 1932, è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 26 giugno del 1955. Dal 1955 al 1965 è stato Vice Rettore del Collegio di Arona per poi essere Vicario parrocchiale a Canegrate dal 1965 al 1968. Dal 1968 al 2009 è stato Parroco a Carimate – S. Giorgio e Maria Immacolata, poi Residente con incarichi pastorali nella Comunità Pastorale “S. Paolo” di Figino Serenza. Dal 1973 è diventato Canonico onorario del Venerando Capitolo di S. Paolo in Cantù.

