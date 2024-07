Addio a don Angelo Calloni, il cordoglio dei Padri oblati di Rho

Lutto per la chiesa rhodense: si è spento don Angelo Calloni, da tre anni membro della grande famiglia dei Padri oblati di Rho.

La notizia della scomparsa è stata diffusa nella mattinata di sabato 20 luglio da monsignor Patrizio Garascia, superiore dei Padri oblati:

«Don Angelo Calloni è ritornato alla Casa del Padre. La grande famiglia del Santuario si raccoglie in preghiera, grata per il dono di questi 3 anni della presenza di don Angelo in mezzo a noi, come bravo confessore e uomo di Dio».