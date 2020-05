Addio a Dimer Caierani, attivo nella Festa dell’uva, contrada Rescalda e campeggio oratorio

Addio a Dimer Caierani, la comunità di Rescaldina saluta uno dei membri attivi nella Festa dell’uva della frazione, nella contrada Rescalda e attivo nel campeggio dell’oratorio. Dimer era un grande tifoso del palio e sosteneva tutti gli atleti. Anche durante la festa dell’uva non faceva mai mancare la sua presenza; ovunque servisse, lui c’era. Infine, era partito come volontario per il campeggio della Parrocchia di Rescaldina: si occupava di tagliare il prato, apparecchiare i tavoli, pulire i bagni, ma soprattutto intratteneva i ragazzi diventando il loro mito.

Addio a Dimer Caierani

Rescalda si stringe in un abbraccio intorno alla famiglia di Dimer Caierani, 72 anni, scomparso lunedì a causa di un tumore; era ricoverato da fine febbraio in ospedale. Era conosciuto per il suo impegno nella Festa dell’uva e nella contrada Rescalda. Era un grande tifoso del palio e sosteneva tutti gli atleti. Anche durante la festa dell’uva non faceva mai mancare la sua presenza; ovunque servisse, lui c’era. Infine, era partito come volontario per il campeggio della Parrocchia di Rescaldina: si occupava di tagliare il prato, apparecchiare i tavoli, pulire i bagni, ma soprattutto intratteneva i ragazzi, per loro era un mito.

