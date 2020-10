Addio a Davide Monza, aveva 52 anni: una vita per il basket

Addio a Davide Monza, 52 anni: cresciuto a Nerviano, abitava a San Vittore Olona. Da giovanissimo ha giocato nel Centro sportivo oratorio Nerviano ed è stato tra i fondatori della sezione basket del Gruppo sportivo S.Ilario. Ha militato anche nel volley dell’Us Nervianese.

Addio a Davide Monza, grande sportivo

Una malattia se l’è portato via a 52 anni. Davide Monza era un grande sportivo, con una smisurata passione per il basket. Lascia la moglie e un figlio.

A Nerviano, paese in cui è cresciuto fino a quando si è sposato e trasferito a San Vittore Olona, lo conoscevano tutti: le scuole fatte in paese, gli anni dell’oratorio insieme agli inseparabili amici. Da giovanissimo ha militato tra le file del Cson, Centro sportivo oratorio Nerviano, poi nel 1996 è stato tra i fondatori della sezione basket del Gruppo sportivo sant’Ilario di cui è stato anche giocatore e dirigente (fino a quando la malattia glielo ha permesso lo si è visto in campo nella Categoria Libera del campionato regionale Lombardia Pgs). A Nerviano aveva giocato anche a pallavolo nell’Us Nervianese.

“Il Cr Lombardia si stringe in un grande abbraccio alla sua famiglia, grati per la testimonianza che ha dato a tutti coloro che l’hanno conosciuto” il messaggio di cordoglio arrivato dalle Pgs Lombardia.