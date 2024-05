Addio a Cristina Segreto, il marito morì nell'esplosione della palazzina in via Brianza

Addio a Cristina Segreto di Rescaldina: suo marito, Saverio Sidella, era morto nell'esplosione della palazzina di via Brianza nel 2018.

Addio a Cristina Segreto

Si è spenta Cristina Segreto e tutta la comunità di Rescaldina si stringe intorno alla famiglia. La donna, che era madre di due figli, è venuta a mancare nelle scorse ore. Suo marito era Saverio Sidella, vittima dell'esplosione della palazzina di via Brianza in cui abitavano avvenuta il 31 marzo 2018. Segreto - rimasta ferita in quel fatto - era stata colpita da un malore recentemente, poi il ricovero e infine la notizia del decesso.

L'esplosione della palazzina

Quel giorno di marzo 2018 era e rimarrà per sempre scolpito nella memoria di tutti i rescaldinesi. Quella mattina, a causa di una fuga di gas, la palazzina esplose. Unica vittima fu Sidella, ci furono feriti e persone sfollate e in paese si assistette ad una grande dimostrazione di generosità anche con un'apposita raccolta fondi. Quanto accaduto fu anche oggetto di indagini poi archiviate.