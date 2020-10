Addio a Corrado Barbot, ex politico e volto noto delle Acli

Addio a Corrado Barbot: lutto a Canegrate per la scomparsa del noto ex politico ed esponente delle Acli.

Addio a Corrado Barbot

Canegrate piange la scomparsa di Corrado Barbot (nella foto insieme al Cardinale Carlo Maria Martini): aveva 81 anni ed era noto per il suo impegno politico che lo aveva visto nei panni di consigliere comunale, in quelli sociali tra le fila delle Acli (nel 1963 entrò a far parte del Consiglio e presidenza provinciali, nel 1972 divenne vicepresidente provinciale e presidente nel 1981 e fino al 1987) così come a capo della Fisc, Fondazione iniziative sociali canegratesi e nel mondo delle cooperative.

“A tuo modo sei stato davvero un gigante e sono contento che le tue amatissime Acli abbiano avuto modo di pregare anche per te insieme all’Arcivescovo Mario a pochi giorni dal tuo addio a questa vita terrena – il ricordo che arriva da Paolo Petracca, volto noto delle Acli – Grazie per la tanta vita, grazie per essere stato incontenibile, grazie per la fame di giustizia, per il tuo antifascismo, per la tua sete di pace, per le tue lotte, per le tue luci ed anche per le tue ombre. È stato impegnativo starti accanto ma mi ha e hai insegnato veramente tanto. E non ti preoccupare, in altro modo ma continuerò a prendermi cura delle nostre amatissime Acli ed ogni giorno porterò sempre nel cuore e nella mia premura tua figlia e la tua progenie”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE