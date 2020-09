Addio a Ciro Coppolecchia, batterista dei Kurassik Rock: adorava la musica e suonare.

Addio a Ciro Coppolecchia. Nella giornata di ieri, giovedì 17 settembre, la notizia ha fatto il passaparola tra le tante persone che lo conoscevano. Ciro, 66enne novatese, è mancato per un brutto male ed ha lasciato un senso di tristezza nei tanti conoscenti. Adorava la musica e suonava la batteria nel gruppo Kurassik Rock , che spesso si è esibito sia in paese che in altre città. In particolare, era sempre disponibile a suonare all’evento milanese “Mille trapianti per il fegato”. Nell’agosto del 2010 aveva subito il trapianto di fegato e da allora ogni giorno ringraziava di essere vivo, anche regalando alle persone discorsi sulla forza e il coraggio per vivere la vita.

