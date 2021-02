Addio a Cipriano Minini, storico presidente della Ginnastica artistica dell’Us

Addio a Cipriano Minini, pilastro della Ginnastica artistica di San Vittore Olona.

Addio a Cipriano Minini

Il mondo dello sport di San Vittore Olona è in lutto: è venuto a mancare Cipriano Minini, storico presidente della Ginnastica artistica dell’Unione sportiva. Aveva 82 anni. Impossibile descrivere il vuoto che lascia: da oltre 40 anni aveva guidato la sezione con una passione unica.

L’impegno con la Cinque Mulini

In tutti questi anni, Minini c’è sempre stato: ogni giorno era in palestra, ad accogliere le sue atlete (molte delle quali hanno ottenuto anche ottimi piazzamenti anche in ambito internazionale). E poi era una della figure di spicco dell’organizzazione della Cinque Mulini, famosa corsa campestre cittadina: lui era sempre lungo il percorso e incaricato di accogliere e mettere la coperta termica agli atleti una volta tagliato il traguardo.