Addio a Carluccio Ciocca, pilastro di Scodinzolares e Priore di San Martino

Addio a Carluccio Ciocca, vicepresidente dell'associazione Scodinzolares di Rescaldina e Priore della contrada San Martino a Legnano.

Addio a Carluccio Ciocca

L’associazione Scodinzolares di Rescaldina è in lutto: è infatti venuto a mancare il vicepresidente Carluccio Ciocca (nella foto). Una notizia che ha scosso l’intera comunità rescaldinese dove l’associazione è molto attiva e stimata per le sue attività insieme ai quattrozampe.

"Per noi è stato un compagno d'avventura, un vero amico, un fratello, il nostro vicepresidente - ricordano dall'associazione - Ciao Carluccio, sarai sempre nei nostri cuori, sarà impossibile dimenticarti"; "Ci siamo conosciuti con l’associazione, è stato uno dei primi soci - ricorda il presidente Sabrina Landonio - Per me è sempre stato una colonna portante e il nostro rapporto si è consolidato in maniera fortissima. Per me era veramente un fratello".

"Grazie di tutto - le parole del sindaco di Rescaldina Gilles Ielo - La tua disponibilità e il tuo impegno sono stati una grande ricchezza per la nostra comunità. Il tuo ottimismo, un insegnamento. La tua forza, un esempio. Buon viaggio grande uomo". Perchè Ciocca, che abitava a Rescaldina, adorava la sua comunità e collaborare con tutte le realtà della stessa.

Il cordoglio di Legnano

Impegnato anche nell’Avis Legnano, Ciocca era Priore della contrada San Martino di Legnano, che così lo ricorda: "Contradaiolo, amico e uomo dall’animo gentile. La Reggenza, il Consiglio Direttivo e la Contrada tutta si stringe attorno alla famiglia, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze per questo profondo momento di lutto. Vi siamo vicini in questo momento di dolore. Ciao guerriero".