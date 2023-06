Addio a Carlo Parolo, anima dell'Avis di Legnano

E' morto all'età di 74 anni Carlo Parolo, una delle anime della sezione Avis Cristina Rossi di Legnano, della quale è stato anche presidente.

L'Avis saluta Carlo Parolo

Già membro del Consiglio regionale e di quello nazionale, Carlo Parolo, attualmente era tesoriere dell'associazione legnanese.

Caloroso il commiato dell'Avis Legnanese che ha voluto porgere l'ultimo saluto al suo tesoriere:

"Quest’oggi, mercoledì 14 giugno, si è spento Carlo Parolo, attivo nel mondo del volontariato legnanese e tra le anime più importanti della sezione “Cristina Rossi” di Avis Legnano - hanno scritto dall'Avis - Carlo è stato la mente illuminata e lo sguardo critico di una solidarietà che mai si è arresa e ha sempre voluto guardare avanti. Entrato poco più che maggiorenne, per oltre mezzo secolo ha fatto sentire la sua presenza in Avis Legnano, una presenza mai silenziosa e mai banale. Siamo e saremo sempre profondamente grati a Carlo che da oggi è in cielo accanto ai donatori, ai volontari e ai protagonisti che hanno reso la sezione legnanese di Avis un punto di riferimento territoriale e un moderno fulcro di solidarietà".

I funerali si svolgeranno venerdì 16, alle ore 14.30, nella chiesa di S. Domenico a Legnano Corso G. Garibaldi n. 92.

Come volontà di Carlo non fiori, ma donazioni a Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro