Addio a Carlo Monticelli, storico organista e responsabile della cantoria della parrocchia

Paese in lutto per la scomparsa di Carlo Monticelli. Con lui se ne va un pezzo di storia di San Vittore olona, in primis della parrocchia alla quale si era dedicato tantissimo.

La biografia di Monticelli

Monticelli, 81 anni, è venuto a mancare questa notte dopo un malore. prima della pensione aveva lavorato in paese come dipendente comunale. Da 50 anni era l'organista della chiesa, il responsabile della cantoria e sempre impegnatissimo in segreteria parrocchiale.

I funerali

Monticelli lascia la moglie Miranda, storica insegnante delle scuole elementari, le figlie Sara e Silvia. ll funerale sarà celebrato mercoledì alle 15 preceduto dal Rosario alle 14.40