Addio a Carlo Annoni, storico edicolante, sportivo e volontario

Carlo Annoni è stato edicolante, sportivo e volontario a Legnano.

Carlo Annoni, se ne va un pilastro della città

Nella città di Legnano era stimato e amato da tutti, per via del suo grande cuore e disponibilità. Stiamo parlando di Carlo Annoni, venuto a mancare nei giorni scorsi all'età di 82 anni. Il suo nome era molto conosciuto nell'Oltrestazione dove è stato edicolante in via Sardegna e poi in via Podgora (dove si trova l'Inps). Grande la passione per lo sport: il legnanese aveva vestito i panni anche di allenatore, guidando, tra le altre, squadre giovanili quali quelle della Pro Patria, Castellanzese e dello stesso Legnano. E poi il volontariato, assiduo, nella parrocchia San Paolo e poi del Beato Cardinal Ferrari.

L'ultimo saluto

I funerali si sono svolti oggi, sabato 23 marzo 2024, alle 14, proprio nella chiesa parrocchiale del Beato Cardinal Ferrari.