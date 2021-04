Venerdì 2 aprile si è spenta a 86 anni Bruna Genoni. I funerali oggi, sabato 3 aprile, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Robecchetto con Induno.

Addio a Bruna Genoni

Quarantasei anni vissuti a Busto Arsizio tra i quartieri di Sacconago, Sant’Edoardo e Beata Giuliana: Bruna Genoni ha ora raggiunto gli amati fratelli Mario, noto macellaio, e Giulio, indimenticato presidente del Beata Giuliana Calcio. Bruna, 86 anni, è stata una figura di spicco del Tessile di Busto Arsizio, aveva iniziato l’attività lavorativa presso la Fratelli Chierichetti, per poi portare la sua grande operosità alla Candiani Spa, specializzata nel settore del Jeans.

Il ricordo del figlio

Ha trascorso gli altri 40 anni della sua vita nella quiete del piccolo paese di Robecchetto con Induno, accanto al marito e al figlio Luca Torno, imprenditore molto conosciuto sul territorio anche grazie al suo instancabile impegno nel sociale. Luca ricorda l’amata mamma come “esempio di coraggio non solo per quanto è riuscita a compiere durante la sua esistenza, ma anche per la forza e la determinazione con le quali ha affrontato la patologia oncologica diagnosticatale più di un anno fa, prendendola di petto e senza mai farne mistero. Non a caso, ‘Mai Paura’ è proprio il motto dell’associazione che l’ha accompagnata con dignità e consapevolezza fino alla fine, giunta prematuramente a causa del Covid 19”.

Le esequie online

Per contenere movimentazioni e proteggere le persone fragili, la funzione potrà essere seguita in diretta streaming su https://youtu.be/SQYP-NkowUs