Addio a Bollini, storico presidente del Forum delle Famiglie

Roberto Bollini, 61 anni, si è spento nella notte tra sabato 20 e domenica 21 marzo. E’ stato per anni presidente del Forum delle Famiglie, associazione culturale bareggese nata nel 1998 con l’obiettivo di promuovere i valori della famiglia. In paese era noto anche per la sua attività di imprenditore: era infatti il titolare di “B5Arredamenti”, emporio di mobili lungo la ex statale 11.