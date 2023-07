Addio a Barbara Costa, commerciante ed ex castellana

Legnano piange la prematura scomparsa di Barbara Costa, nota commerciante e donna di Palio.

Lutto per Barbara Costa

Castellana non reggente della contrada San Magno, Costa si è spenta a 53 anni per un male incurabile. Lascia il marito Daniele, il figlio Davide, la sorella Mara e la mamma Claudia. Oggi, venerdì 14 luglio 2023, l'ultimo saluto in una basilica di San Magno gremita. A celebrare le esequie è stato il prevosto monsignor Angelo Cairati.

Il cordoglio del Collegio

Il Collegio dei capitani e delle contrade partecipa al lutto della famiglia e ricorda gli anni da castellana di Barbara Costa, che in quel ruolo conobbe la gioia della vittoria al fianco dell'allora capitano rossobiancorosso Alberto Oldrini.

"Il gran maestro del Collegio dei capitani Raffaele Bonito, il suo vice Tiziano Biaggi e tutto il direttivo si uniscono al cordoglio della famiglia e della contrada per la prematura scomparsa di Barbara Costa, Castellana di San Magno dal 1992 al 1994, vincente nel Palio del 1993 a fianco di capitan Oldrini".

Il saluto della Nobile

La Nobile contrada San Magno ha voluto salutarla così:

"Quando la vita ti gioca brutti scherzi non puoi fare altro che attaccarti ai ricordi, alle emozioni e a tutti quei momenti che indelebili rimarranno per sempre. Grazie Baby per il tuo sorriso, per la tua positività e la tua grandissima forza! Ti porteremo per sempre nel cuore stanne certa".