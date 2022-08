Addio a 90 anni a Stella, anima della Sagra di San Lorenzo

Se n'è andata all'età di 90 anni Stella Bollati, anima della sagra di San Lorenzo di Parabiago dove per anni ha cucinato e fatto la propria parte.

Addio a Stella, anima della Sagra

A pochissimi giorni dal via di una delle Sagre più frequentate della zona, quella di San Lorenzo di Parabiago, colei che è stata una delle colonne portanti del Ristorante in seno alla Sagra stessa, ha lasciato il corpo per tornare a casa nella giornata di ieri, 30 agosto.

"Instancabile sgobbona, una wonder woman cui nulla faceva paura. Colei che aveva fatto della fatica fisica il filo conduttore della sua vita - questo uno dei commenti a ricordo di Stella - Rammento con un sorriso divertito le interminabili serate Settembrine di alcuni decenni fa, quando io stessa facevo parte del cast produttivo del Ristorante della Sagra, la Stella era praticamente onnipresente e si faceva riferimento a lei per qualsiasi cosa. Era l' unica che sapeva esattamente dove era stato ricoverato il materiale necessario a tutti e a tutto "Ciao bela" era il suo tipico modo di salutare. E, sono certa che nei giorni della Sagra, se ci capiterà di sbirciare tra le pentole fumanti e i vassoi con le succulenti portate, potremmo anche riuscire a vederla di nuovo, accaldata e affannata ma con quel sorriso genuino che solo le persone come Stella possedevano in maniera naturale".

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, 31 agosto, nella chiesa di San Lorenzo.