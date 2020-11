Addetto delle pulizie dei pullman finisce nella buca delle riparazioni dell’officina: grande spavento nella sede della Stie di San Vittore Olona.

Grande spavento, questa mattina, all’interno della sede della Stie, deposito dei bus che si trova in via Roma a San Vittore Olona, verso il confine con Legnano. Tutto è successo poco prima delle 12.30. E’ qui che l’addetto delle pulizie dei pullman, un uomo di 38 anni, era impegnato in varie mansioni quando, passando all’interno della piccola officina che si trova nella sede, non ha visto la buca delle revisioni e vi è caduto dentro con una gamba. Chi era presente in quel momento ha subito sentito le richieste di aiuto del lavoratore, così è stato allertato il 118. Sul posto, in codice giallo, sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa insieme ai Carabinieri e al personale dell’Ats. Per fortuna l’uomo se l’è cavata solo con qualche contusione: dopo le prime cure, è stato caricato sull’ambulanza e portato, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.

