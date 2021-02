Addetti alla mensa positivi alla SettimoPero Welfood nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio.

A comunicare la notizia l’amministrazione comunale di Settimo Milanese. Le persone coinvolte sono impiegate nella cucina di via Buozzi a Settimo Milanese. Ciò nonostante, dopo l’attuazione dei protocolli sanitari previsti dalla legge e la sanificazione degli ambienti, l’azienda partecipata dei comuni di Settimo e Pero ha sostituito il personale garantendo l’operatività del servizio nelle mense scolastiche.

“Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio si sono riscontrati casi di positività al Covid nell’ambito del personale dipendente della SettimoPero Welfood; i casi riguardano persone impiegate presso la cucina di Settimo Milanese Via Buozzi. I tamponi rapidi effettuati ci hanno permesso di escludere altri casi nel personale – sia dipendente sia in outsourcing – addetto al riordino dei locali, alle pulizie e al trasporto degli alimenti. La società e le amministrazioni comunali sono solidalmente vicine ai famigliari delle persone attualmente in quarantena e stanno seguendo costantemente l’evolversi della malattia. Per quanto riguarda il servizio, oltre all’attuazione dei protocolli sanitari previsti dalla legge sono state effettuate le necessarie sostituzioni di personale per garantire la normale operatività del servizio di mensa. I locali e i refettori sono costantemente sanificati e le distanze – anche in fase produttiva – sono state costantemente mantenute secondo processi verificati e approvati dall’Ats”.