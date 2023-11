Anticiclone delle Azzorre, scioglimento dei ghiacci, effetti di nubifragi e alluvioni. E' stata una serata alla portata di tutti. con spiegazioni fatte con parole semplici, quella svoltasi ieri sera, giovedì, a Villa Burba a Rho su come prevenire i cambiamenti climatici.

Ospiti d'eccezione per parlare di un tema che riguarda tutti i cittadini

Una serata fatta di informazione, condivisione, approfondimento che ha avuto come ospite principale Andrea Giuliacci, uno dei meteorologi e climatologi più apprezzati d’Italia. Insieme a lui Emiliana Brognoli assessore alla protezione civile del comune di Rho organizzatrice della serata; Sara Bettinelli, consigliera di Città metropolitana delegata alla Protezione Civile; il geologo Nicolò Orlandi; Fabrizio Pregliasco, past president Anpas nazionale e presidente di Rho Soccorso; Dario Pasini, presidente del Comitato del Volontariato di Protezione Civile di Milano.

La Politica deve intervenire, nei prossimi anni sarà importante vivere diversamente

Sono profondamente convinto che il clima stia cambiando anche per "colpa" dell'uomo ha detto Giuliacci nel suo intervento. Occorre Adattamento dei territori ai cambiamenti climatici, ma anche informazione e formazione. Il clima sta cambiando e lo sta facendo molto rapidamente. Il professor Giugliacci ha poi parlato di quanto successo negli ultimi mesi con cambiamenti climatici improvvisi che hanno procurato numerosi danni anche nella zona del rhodense, dell'abbiatense e del legnanese con numerosi danni. «Non possiamo certo tornare all’età della pietra, vanificare tutti i passi fatti dall’evoluzione – ha spiegato il professor Andrea Giuliacci - Non è possibile spegnere tutto e smettere di consumare le risorse limitate e preziose, ma fondamentale nei prossimi anni sarà imparare a vivere diversamente, evitando gli sprechi e utilizzando diversamente l’energia. E qui che la politica deve intervenire con delle scelte che tengono in considerazione diversi fattori socio-economici che possono avere un impatto sull’intera comunità».

Il sindaco Andrea Orlandi: Dobbiamo fare attenzione all'allerta meteo

A trarre le conclusioni, al termine, il sindaco Andrea Orlandi che nel suo intervento ha sottolineato la necessità di tenere desta l'attenzione sulle allerta meteo e sui progetti per ridurre le isole di calore del territorio.

Presenti alla serata i volontari della Protezione Civile, di Rho Soccorso e gli Alpini

Una serata che ha visto non solo la presenza di diversi cittadini che hanno fatto al professor Giugliacci numerose domande ma anche di numerosi volontari del Cor Protezione civile, di Alpini e Rho Soccorso.