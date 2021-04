Ad Arese inaugurato il Centro di Ascolto Caritas

Ad Arese è stato inaugurato oggi, martedì 13 aprile, il Centro di Ascolto Caritas

Oggi, martedì 13 aprile 2021, negli ambienti parrocchiali adiacenti la Chiesa di Maria Aiuto dei Cristiani è stato inaugurato il Centro di Ascolto Caritas, espressione della comunità locale cristiana in rete con Caritas Ambrosiana.

La nuova struttura si propone come una tra le forme concrete di presenza della Caritas locale e della Comunità Pastorale Santi Pietro e Paolo di Arese sul territorio e intende affiancarsi a enti e istituzioni già attivi in grado di intercettare e rispondere ai bisogni di individui e famiglie che vivono situazioni purtroppo ancora diffuse di fragilità personale e sociale, economica e culturale.

Il Centro di Ascolto Caritas viene gestito da volontari con competenze e compiti differenziati a cui le persone in stato di bisogno potranno rivolgersi direttamente, trovando accoglienza senza pregiudizi e nel rispetto di ogni difficoltà di vita incontrata. Saranno offerte consulenze professionali specifiche per individuare le soluzioni per criticità relative a indigenza, dipendenze, solitudine, disabilità, malattia, assistenza a minori e famiglie, assistenza ad anziani, violenza sulle donne, assistenza a cittadini stranieri, servizi alla persona.

Le parole dell’assessore Cerea

“Il Centro di Ascolto Caritas rappresenta un “ponte” importante con gli Enti e le realtà sociali che lavorano a favore delle persone in difficoltà – ha dichiarato l’Assessore ai Servizi sociali Veronica Cerea – La nuova struttura, interloquendo e cooperando con il Comune e, in particolare, con i Servizi sociali, andrà a rafforzare quel lavoro di rete che l’Amministrazione comunale ricerca costantemente con gli stakeholders del territorio”.

Il commento del sindaco

“Stiamo affrontando un periodo di grandi di difficoltà – ha affermato il sindaco Michela Palestra – La pandemia sta mettendo tutti a dura prova, ma il rischio è che possano implodere le situazioni già fragili. Questa iniziativa rappresenta quello sforzo che è chiesto a tutti noi di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici che stiamo vivendo. Ringrazio Caritas Ambrosiana, la Comunità Pastorale Santi Pietro e Paolo, Caritas Arese e tutti i volontari che presteranno il loro contributo”.

Gli orari di apertura

La sede temporanea del Centro di Ascolto di Caritas Arese è situata negli ambienti parrocchiali della Chiesa di Maria Aiuto dei Cristiani.

Gli orari di apertura previsti sono: martedì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 16.30 alle 19 e il primo e il terzo sabato di ogni mese dalle 9.30 alle 12.

A causa dell’emergenza epidemiologica, per appuntamenti è possibile contattare il Centro di Ascolto telefonicamente al numero 375 6516206 negli orari di apertura.