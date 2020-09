A Magenta nel mese di agosto sono stati registrati 14 nuovi casi positivi a Covid-19, di questi quattro sono stati rilevati dopo il 18 agosto e si tratta di persone rientrate da luoghi di villeggiatura.

Ad agosto 14 nuovi casi di Covid

Lo annuncia il sindaco, Chiara Calati: “Attualmente i contagiati sono 12 (7 si trovano presso il proprio domicilio, 3 sono ricoverati e 2 sono stati dimessi) ai quali si aggiunge un paziente guarito e purtroppo un decesso. Anche in città i dati, in linea con l’andamento a livello nazionale, mostrano un abbassamento dell’età dei contagi: tre pazienti hanno tra i 20 e i 35 anni, cinque hanno tra i 40 e i 50 anni e quattro sono over 50”.

Il bilancio

Sono 191 i casi registrati a Magenta dall’inizio dell’emergenza sanitaria: 12 attualmente contagiati, 24 decessi e 155 guariti.

