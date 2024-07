Ad Abbiategrasso Polizia Locale e unità cinofila in azione

La Polizia Locale di Abbiategrasso con l’unità cinofili di Milano hanno effettuato nella giornata di ieri, giovedì 11 luglio 2024, una nuova operazione di prevenzione e controllo del territorio, dopo quella effettuata nel mese di maggio denominata "Alto impatto".

“Ieri, abbiamo effettuato il secondo intervento congiunto con i cinofili di Milano durante il quale sono state attenzionate diverse aree della città – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi - Ci siamo focalizzati sulle seguenti attività controllo del parco di Via Legnano adiacente al quartiere residenziale di Via Fusé; passaggi all’interno delle aree comuni del complesso abitativo vie Fusè/Cervi; perlustrazione del parco di Largo Donatello ed a seguire del parco di Via Tommaso Grossi”

L’operazione poi è proseguita nel tardo pomeriggio, quando l’attenzione si è spostata sulla zona della stazione ferroviaria di Abbiategrasso

“Dalle 18 alle 19:30 è stata perlustrata l’area della Stazione Ferroviaria e le aree verdi adiacenti alla stessa, nonché l’area pedonale di Piazza Castello – prosegue l’assessore - Fortunatamente questa volta non è stato individuato nessun soggetto in possesso di sostanze , credo ed auspico che questi controlli servano come deterrente , noi in ogni caso continueremo ad effettuarli per migliorare la sicurezza di tutti. Rimane sempre alta da parte dell’Assessore alla Sicurezza di Abbiategrasso, Chiara Bonomi, l’attenzione al contrasto delle sostanze di stupefacenti per l’accrescimento della sicurezza su tutto il territorio cittadino”