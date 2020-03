Acquirente per lo stabilimento Cnh

Un acquirente per lo stabilmento della Cnh di via Vanzago a Pregnana

Acquirente per lo stabilimento

Dopo la firma dell’accordo quadro fra sindacati e azienda la conferma di un potenziale acquirente per lo stabilimento di via Vanzago.

A confermarlo è l’assessore regionale Melania Rizzoli, che esprime soddisfazione per «l’accordo quadro stipulato a Roma nei giorni scorsi. Prevede diversi strumenti per assicurare ai lavoratori degli stabilimenti di Brescia, Foggia, Pregnana e San Mauro l’attuazione di soluzioni socialmente responsabili attraverso apposite intese, da stipulare in sede territoriale, concernenti i singoli siti».

Realtà del territorio

«Con particolare riferimento al sito di Pregnana – ha chiarito l’assessore – è confermato un interessamento concreto da parte di una seria realtà imprenditoriale del territorio. Il soggetto industriale ha recentemente visitato lo stabilimento che è ritenuto compatibile con la produzione da realizzare».

«Regione Lombardia – ha rimarcato l’assessore Rizzoli – continuerà a impegnarsi a fondo, mettendo in campo ogni strumento disponibile perché tutti i lavoratori di Pregnana Milanese e l’attività dello stabilimento siano salvaguardati».

«Anche e soprattutto in una fase così delicata per il nostro Paese e per la Lombardia – ha concluso Rizzoli – l’istituzione Regione Lombardia c’è ed è al fianco di tutti».

