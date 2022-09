Nulla da fare per una donna di 73 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 24 settembre, ad Abbiategrasso ha accusato un malore per strada in piazza 5 giornate.

Accusa un malore in piazza, muore una donna di 73 anni

L'allarme è scattato attorno alle 18.30 con la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti si sono precipitati sul posto con un'ambulanza ed un'automedica in codice rosso. Sul posto anche gli uomini della Polizia Locale.

I tentativi di soccorrere la donna però sono stati vani perchè, come riportato dal portale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, la donna purtroppo si è spenta sul posto tant'è che la 73enne non è stato nemmeno trasportata in ospedale.