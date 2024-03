Accusa un malore in negozio: 60enne trasportato in ospedale

Si sente male nel negozio: uomo di 60 anni finisce in ospedale. E' accaduto stamane a Sedriano. Pronto l'intervento dei soccorsi.

60enne accusa un malore: interviene l'ambulanza

Paura questa mattina in un negozio di articoli per animali presente a Sedriano, dove un cliente, di 60 anni, ha accusato improvvisamente un malore ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118. E' accaduto intorno alla 11.30 e l'arrivo dei soccorritori non si è fatto attendere.

L'intervento e il trasporto in ospedale

L'intervento è scattato in codice rosso. Poi le prime medicazioni e le indicazioni di un allarme parzialmente rientrato. Il 60enne è stato quindi trasportato con un'ambulanza dei Volontari di Arluno all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. Sul posto era giunta anche un'automedica.