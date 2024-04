Accusa un malore in discoteca: grave 68enne

Un grave malore ha colpito sabato scorso, mentre stava trascorrendo la nottata in una discoteca di Parabiago, un uomo di 68 anni, finito in ospedale in codice rosso dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del nosocomio di Legnano.

L'intervento in discoteca

L'intervento del personale sanitario del 118 è scattato intorno alle 23 di sabato, quando G.T., 68 anni di Cuggiono, che stava passando una serata all'Empire, ha accusato il problema al cuore. Sul posto si sono portati i soccorritori della Croce Bianca di Sedriano insieme all'équipe di un'automedica di Legnano. Vista la gravità della situazione, ad effettuare il massaggio sono stati due istruttori dell’associazione 60milavitedasalvare che si trovavano nel locale stesso.

Il trasporto d'urgenza: ora il paziente è in Rianimazione

Il paziente è stato quindi intubato e trasportato col grado di massima urgenza al nosocomio legnanese. La persona che ha accusato il malore si trova ora ricoverata in prognosi riservata nel Reparto di Rianimazione.