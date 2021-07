Accusa un infarto mentre va in bicicletta: arriva l'elisoccorso

Accusa un infarto mentre va in bicicletta: a Bernate Ticino arriva l'elisoccorso.

Paura per un 52enne

Paura nella mattinata di quest'oggi, domenica 11 luglio, a Bernate Ticino, sulla strada Alzaia del Naviglio Grande. Un uomo di 52 anni ha infatti accusato un malore mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

Sul posto ambulanza ed elisoccorso

Per questo è stata attivata subito la macchina dei soccorsi. Sul posto, nel giro di pochi minuti dall'Sos, si sono portati i sanitari della Croce Azzurra di Buscate, con un'ambulanza, ma anche un elisoccorso.

Trasportato in ospedale a Magenta

Dopo circa un'ora di intervento, che è servito a stabilizzare la vittima del malore, c'è stato il trasporto in ospedale, a Magenta, in codice rosso. Allertata anche un'unità specifica per le emergenze cardiache.