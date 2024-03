Accoltellato un 25enne a Pero: in manette un 20enne

Dopo l'accoltellamento avvenuto a Pero domenica, i Carabinieri hanno arrestato un 20enne egiziano con precedenti.

Accoltellato un 25enne: in manette un 20enne a Pero

Nella tarda serata di ieri 10 Marzo, a Pero, i Carabinieri della Tenenza, a conclusione di immediata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate, un egiziano 20enne, pregiudicato.

Il 20enne, alle ore 18.30 circa, in via Cristina Maria a Pero, per motivi in corso di accertamento aveva ferito al fianco sinistro, presumibilmente con arma da taglio, un suo connazionale 25enne, incensurato.

Trasportato in codice rosso al Niguarda

La vittima in difficoltà e dolorante al fianco, é stata soccorsa da una pattuglia in transito e successivamente trasportata da un’ambulanza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, non in pericolo di vita, dove gli é stata diagnosticata una ferita lacero contusa al fianco sinistro e dimesso con prognosi di sette giorni.

La rapida individuazione dell’aggressore, è stata possibile grazie ad alcuni indizi forniti dalla vittima, ma anche e soprattutto dalle attività info-investigative della Tenenza di Pero che ha intensificato il controllo del territorio con servizi mirati in particolare nella zona del Falcon Residence.