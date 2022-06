Accoltellato e trovato sanguinante per strada

Accoltellato e trovato che vagava per strada: è successo a Cerro Maggiore.

Accoltellato, vagava per strada

E' stato notato mentre si trovava per strada, sanguinante. Qualcuno lo aveva accoltellato. E' quanto successo la sera di ieri, sabato 18 giugno 2022, poco prima delle 22 a Cerro Maggiore. Proprio in quegli istanti una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cerro, impegnata in un controllo del territorio, ha visto quel giovane ferito. Si trattava di un peruviano, visto mentre camminava tra le vie Dante e Minzoni.

I soccorsi

Sul posto è arrivata, in codice rosso, l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio. Il giovane aveva riportato, alla fine, unicamente delle ferite da taglio lievi sul braccio destro. Dopo le prime medicazioni sul posto, è stato trasportato in codice verde alla Mater Domini di Castellanza. Il ferito non ha voluto raccontare cosa gli fosse successo, i Carabinieri indagano.