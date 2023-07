Accoltellato e poi abbandonato in piazza

Accoltellato a Buscate, poi lasciato in piazza.

E' stato accoltellato, poi abbandonato in piazza. E' quanto successo a Buscate nel pomeriggio di ieri, sabato 1 luglio 2023. Erano circa le 18 quando un 34enne è stato notato a terra in piazza della Filanda, dove si trova la sede della guardia medica. Molto probabilmente è arrivato lì a bordo di un'auto, poi il conducente l'ha scaricato a terra. L'uomo era ferito al ginocchio sinistro. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Magenta, l'automedica dell'ospedale e i Carabinieri. E stato portato, in codice giallo, all'ospedale di Legnano.

Il mondo della droga

Ai militari, il 34enne ha raccontato di essere stato ferito da una persona a lui sconosciuta all'interno di un bosco in paese, dove si era recato per comprare della droga. Ora proseguono le indagini dei Carabinieri.