Accoltellato nel bosco della droga: 41enne trasportato in ospedale

Il caso

Il 41enne è stato soccorso in via Leonardo da Vinci a Rescaldina con diversi tagli sul corpo.

Accoltellamento all'interno del bosco della droga di Rescaldina: un uomo di 41 anni è stato soccorso con diverse ferite al corpo in via Leonardo Da Vinci.

I soccorsi in via Leonardo Da Vinci

Un uomo di 41 anni è stato soccorso poco dopo le 12 in via Leonardo da Vinci. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Sos di Uboldo e un'automedica. A indagare sull'accaduto sono i Carabinieri.

L'uomo arrivato dai boschi della droga

Stando alle prime testimonianze, l'uomo sarebbe stato visto arrivare dai boschi della droga con ferite da taglio.

Le sue condizioni si sono poi rivelate meno preoccupanti del previsto, e il 41enne è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice verde.

Solo pochi giorni fa all'interno del parco della droga di Rescaldina era stato ritrovato il cadavere di un uomo ucciso con un colpo di arma da fuoco.