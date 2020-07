Si ferisce in strada, 19enne grave in ospedale

Si ferisce in strada a Legnano: è successo in via Diaz, il giovane è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Si ferisce in strada, ragazzo ferito

E’ stato portato in ospedale in condizioni critiche. Un ragazzo di 19 anni, di origini tunisine, è stato infatti condotto in codice rosso all’ospedale di Legnano con una ferita da taglio al braccio. L’episodio è accaduto poco fa, intorno alle 22.30 di stasera, venerdì 10 luglio 2020, in via Diaz a Legnano. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Rossa insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane ha ricevuto le prime cure sul posto, poi la corsa in ospedale in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane ha raccontato di essersi ferito da solo. I Carabinieri lo hanno trovato su una panchina, dove si era andato a coricare, a poca distanza è stato rinvenuto un coccio di bottiglia. Il 19enne era ubriaco.

