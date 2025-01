Accoltellato dal suo coinquilino: è successo a Parabiago.

Accoltellato dal suo coinquilino

Attimi di paura quelli che si sono vissuti a Parabiago quando un uomo è stato accoltellato dal suo coinquilino. Era domenica 5 gennaio 2025 quando nell'appartamento in cui vivevano i due, in via Mazzini, si è sfiorato il dramma. I due hanno iniziato a discutere per futili motivi dovuti a presunti problemi legati alla loro convivenza in quel posto, molto probabilmente ha inciso sull'accaduto anche il fatto che entrambi avevano bevuto un po' troppo. Sta di fatto che uno dei due ha afferrato un temperino e ha colpito l'altro all'addome.

I soccorsi e la denuncia

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il ferito, 29enne, è ha ricevuto le prime cure sul posto per poi essere trasportato all'ospedale di Legnano in codice giallo. Qui è stato visitato e sottoposto ad accertamenti al termine dei quali è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni. L'aggressore è stato denunciato dai Carabinieri in stato di libertà per lesioni aggravate.