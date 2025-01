Accoltellato a Milano soccorso ad Abbiategrasso

E’ successo sabato sera 11 gennaio 2025, quando un giovane di 23 anni nord africano , dopo esser rientrato da Milano è stato trasportato all’ospedale di Magenta per medicare le ferite.

Aggressione in stazione Garibaldi

Secondo quanto riportato dal giovane nord africano, sabato pomeriggio era a Milano, quando ha subito una tentata rapina nel tardo pomeriggio, verso le 18 quando, si trovava in stazione Garibaldi a Milano. Tornato ad Abbiategrasso dove risiede è stato soccorso in via Mazzini, non distante dalla stazione ferroviaria della città del Leone , quando erano le 22.30 circa.

Da una ricostruzione fatta agli uomini dell’arma, il ragazzo avrebbe subito una tentata rapina da parte di quattro soggetti, che nella stazione milanese volevano da lui del denaro. Non ottenendo nulla e rimando a mani vuote, lo hanno ferito all’addome con una coltellata, prima di darsi alla fuga e dileguarsi

Fortunatamente il fendente sferrato non è stato violento e profondo, infatti il 23enne non ha riportato gravi lesioni, nonostante la ferita è riuscito a tornare ad Abbiategrasso, dove è stato soccorso. Non è in pericolo di vita. È stato trasportato in ambulanza al Fornaroli di Magenta in codice verde.