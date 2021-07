Accoltellamento in un'azienda di via Marconi a Vermezzo con Zelo poco dopo le 19 di oggi, giovedì 29 luglio.

Accoltellamento a Vermezzo, ferito un 28enne

Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, un 28enne è rimasto ferito. Sul posto sono state inviate in codice rosso un'automedica e un'ambulanza che hanno portato il giovane all'ospedale di Magenta. Dalle prime informazioni non è in pericolo di vita.