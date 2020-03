Accessi veicolari: a Castano la risposta è positiva

Accessi veicolari: risposta positiva sugli spostamenti da parte dei cittadini Castanesi. Il trend della giornata di ieri è circa del 40% in meno.

Accessi veicolari: i dati

Il Comando di Polizia Locale di Castano Primo ha elaborato stamattina, mercoledì 11 marzo, i dati degli accessi delle macchine nel centro urbano della giornata di ieri, martedì 10 marzo. Il dato è positivo in quanto si è rilevato circa il 40% in meno degli accessi con autoveicolo in paese.

Posti di controllo sul territorio

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati istituiti posti di controllo randomici sul territorio di Castano Primo e controlli si stanno effettuando sulle dichiarazioni rese da parte dei cittadini controllati dagli agenti della Polizia Locale. Nelle giornate precedenti all’emergenza COVID-19 si rilevavano accessi medi dai 4.000 ai 5.500 veicoli, nello specifico invece i transiti veicolari nella giornata di ieri sono stati 2.880.

