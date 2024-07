Accendono il falò nel parco: beccati i vandali

Immediata tirata d'orecchi (e non solo) per i tre vandali che, negli scorsi giorni, hanno danneggiato la nuova pavimentazione dei giochi posizionati al Parco Lambruschini di Magnago.

I protagonisti costretti a pagare il risarcimento del danno

Grazie alla segnalazione di un cittadino, la Polizia Locale è prontamente riuscita ad identificare i responsabili che sono stati convocati in Comando per i provvedimenti del caso, tra i quali il risarcimento del danno provocato. I responsabili hanno tra i 13 e i 14 anni e sono magnaghesi. Si sono introdotti nel parco e, verso le 23.30, hanno acceso un piccolo falò, non si sa ancora bene con cosa, provocando evidenti segni di bruciatura e anche un buco al tappetino che ricopre l'area giochi, tra l'altro appena sostituito dall'Amministrazione comunale. Per questo riceveranno una sanzione amministrativa.

«Purtroppo continuano a ripetersi questi fatti di inciviltà e mancanza di rispetto per i beni altrui, in particolare per i beni pubblici senza pensare che si tratta di beni di tutti ed i cui costi di riparazione ricadono poi sull’intera comunità – commenta la comandante dei vigili magnaghesi Paola Portaluppi - Si invitano ancora una volta i cittadini che assistono ad episodi di questo genere a segnalarli tempestivamente alla pattuglia della Polizia Locale al numero 3281506156, in modo da poter intervenire e permettere di identificare i trasgressori consentendo così l’addebito dei costi di riparazione o sostituzione di attrezzature, giochi e altri oggetti di patrimonio pubblico».

Caso risolto: i piccoli colpevoli, insieme ai genitori, hanno collaborato

La Polizia Locale ha prontamente risolto il caso e i piccoli colpevoli, insieme ai genitori, stanno collaborando; le famiglie si accolleranno il costo della riparazione, che è al vaglio dell'ufficio tecnico, e dell'eventuale sanzione decisa dalla Polizia locale.

Anche il vicesindaco Franco Piantanida ha sottolineato l'importanza della prontezza e della sensibilizzazione nella comunità. «È fondamentale che le persone denuncino immediatamente qualsiasi atto vandalico – afferma il numero due della giunta Candiani - Siamo di fronte a una bravata fatta da minorenni. Si spera che questo episodio serva da esempio per prevenire eventi simili in futuro. È ancora più irritante che siano stati presi di mira giochi nuovi, che appartengono a tutti». Infine, ha ribadito l'importanza della pronta comunicazione con le autorità: «È essenziale avvisare immediatamente i vigili in caso di problemi».