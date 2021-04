Accasciato in auto: paura per un 45enne

Lo hanno visto accasciato in auto e hanno allertato i soccorsi, che sono giunti in codice rosso: ecco cos’è successo nel parcheggio di via Resegone a Legnano intorno alle 17.30 di oggi, sabato 24 aprile 2021.

Accasciato nella sua auto: arrivano i soccorsi

Al parcheggio di via Resegone a Legnano sono giunte, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. L’uomo, un 45enne, era sdraiato all’interno della sua auto: aveva accusato un malore. Subito i sanitari hanno prestato i primi aiuti; per fortuna il 45enne era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.