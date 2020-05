Accadde oggi: 28 anni fa la strage di Capaci VIDEO

Accadde oggi: 28 anni fa la strage di Capaci. L’Italia ricorda l’attentato mafioso al giudice Falcone e alla sua scorta, avvenuto il 23 maggio 1992

“La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell’ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell’impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità”.

Palazzo Pirelli illuminato con la scritta ‘Capaci 23-5-92’ per ricordare il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della sua scorta. Il presidente Attilio Fontana:

“Non bisogna mai dimenticare chi, con forza, coraggio e assoluta determinazione, ha dato la vita per contrastare la mafia. Un cancro con cui anche oggi ci troviamo a combattere”.

Legnano cambia e il lenzuolo bianco per i martiri della legalità



“Oggi è una giornata importante. Oggi ricorre la Giornata della Legalità e Legnano Cambia vuole onorare i martiri della legalità con un gesto tanto simbolico quanto deciso: deporre un lenzuolo bianco sulle targhe ai Giardini Falcone Borsellino e al Giardino dedicato a Peppino Impastato in onore dei caduti nella stragi di Capaci e di Via D’amelio, ma anche di coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere i valori ed i principi della Costituzione italiana”.

Lo ha detto Antonio Guarnieri di Legnano Cambia. ha poi evidenziato:

“In una giornata come questa non dovrebbero esserci divisioni politiche ma una condivisione che possa abbracciare in modo trasversale qualsiasi schieramento veda nella legalità uno dei punti cardine della buona politica”.

TORNA ALLA HOME