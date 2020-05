Abuso di alcol: gli interventi dei soccorritori – SIRENE DI NOTTE

Abuso di alcol: ecco gli interventi dei soccorritori nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio.

Abuso di alcol: interventi a Legnano e Settimo

Era poco prima della mezzanotte quando i soccorritori sono giunti a Settimo Milanese in codice verde per prestare soccorso a un ragazzo di 20 anni in via Respighi. Il 20enne aveva infatti fatto abuso di alcol; per fortuna non era grave, tanto che non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale. I sanitari della Croce Rossa di Legnano sono poi intervenuti all’1.35, in codice giallo, in via Rossini a Legnano per un’intossicazione etilica di una ragazza di 29 anni. La giovane per fortuna non era grave ed è stata trasportata all’ospedale legnanese per i consueti controlli.

Un’aggressione a Legnano

Altro intervento della Croce Rossa di Legnano alle 3.40 in corso Italia per un’aggressione. A essere soccorso un 21enne, che è stato trasportato al nosocomio – per controlli – in codice verde.

