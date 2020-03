Abusivo trovato nella “casa degli spacciatori”: denunciato

Abusivo trovato nella “casa degli spacciatori” a San Giorgio su Legnano: in azione la Polizia Locale che ha denunciato l’uomo.

Abusivo denunciato dalla Polizia Locale

La scorsa settimana la Polizia locale era entrata in quella casa abbandonata e ci aveva trovato due spacciatori. Nei giorni seguenti è toccato a un uomo trovato senza permesso di soggiorno. L’immobile abbandonato è sempre quello di San Giorgio su Legnano. Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Legnano era entrata inazione insieme i colleghi di Canegrate e San Giorgio. In quell’abitazione dismessa vi erano due pusher, entrambi di origine tunisina, che spacciavano droga nelle vie Milano e Manzoni. E sono stati arrestati.

Nei giorni scorsi la Polizia Locale canegratese è tornata in quell’immobile per verificare che all’interno non ci fosse nessuno. Ed è così che hanno trovato un uomo. Era sprovvisto del permesso di soggiorno. E’ stato denunciato per occupazione abusiva. Il proprietario della struttura ha sporto denuncia querela, l’uomo è stato poi fotosegnalato e accompagnato in Questura a Milano per l’espulsione.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE