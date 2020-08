Abbraccio in strada e sparisce la collanina

Un abbraccio inaspettato in strada e sparisce la collanina al collo. Scippatori in azione nel territorio rhodense: occhi aperti.

La segnalazione arriva da Pregnana, dove nella mattina di mercoledì 19 agosto un uomo è stato scippato in strada della collanina d’oro che portava al collo.

Abbraccio in strada

Le modalità di azione degli scippatori lasciano pensare che possano tornare a colpire in zona: secondo i testimoni, si tratta di una coppia, uomo e donna. A Pregnana hanno agito in pieno centro, in via Roma: giunti in auto, hanno parcheggiato ed è scesa solo la donna.

Vittima confusa

La vittima un anziano di passaggio a piedi nella via: improvvisamente la donna lo ha abbracciato sorprendendolo e spacciandosi per una vecchia conoscenza. Pochi secondi dopo, sfruttando ancora la confusione della vittima, se n’è andata dicendo di aver sbagliato persona. E solo allora la vittima si è accorta di non aver più al collo la propria collanina.