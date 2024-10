Abbraccia un uomo per strada a Legnano e gli ruba il Rolex.

Abbraccia un uomo e gli ruba il Rolex

Si è avvicinata a quell'uomo che stava passeggiando per strada che con la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio" ha sfilato via il Rolex alla vittima. E' quanto successo nei giorni scorsi nel centro cittadino di Legnano. Vittima un uomo, che si è accorto di non avere più al polso il prezioso orologio da 7mila euro. La donna è poi fuggita su un Suv, guidato da un complice.

Le indagini

Delle indagini se ne sta occupando il commissariato della Polizia di Stato, che sta anche analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare elementi utili per identificare la ladra.