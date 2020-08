L’iniziativa di Affas e del professor Gianni Mereghetti per ricordare Domingo Grollino, venuto a mancare in primavera.

Abbiategrasso, un libro per raccontare Domingo

“Un libro per raccontare Domingo”: è l’idea lanciata in questi giorni da Anffas e dal professor Gianni Mereghetti. Una iniziativa per celebrare Domingo Grollino, abbiatense affetto dall’età di 17 anni da sindrome di Hallervorden Spatz e venuto a mancare in primavera a soli 37 anni. Il proposito è quello di dare voce agli amici del ragazzo argentino, autore di libri con i quali ha raccontato la malattia, lasciandosi trasportare dai ricordi, per realizzare insieme il suo ultimo libro.

“E sarà proprio il professore insieme ad alcuni colleghi dell’istituto Bachelet di via Stignani a curare il lavoro, a raccogliere testimonianze e foto per dare vita a un libro capace di raccontare chi era Domingo, ricordare le sue tante battaglie e il suo straordinario amore per la vita – spiegano i promotori – Un progetto che vuole lasciare spazio, soprattutto, alle emozioni”. L’invito è dunque rivolto a tutti coloro che hanno condiviso con Domingo un pezzo di strada. “Grazie a chi, rovistando nei cassetti dei ricordi, avrà voglia di raccontare aneddoti, esperienze, momenti speciali vissuti con un amico davvero unico. Scrivete a: memoriadidomingo@gmail.com”, concludono gli organizzatori.

