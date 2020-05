Abbiategrasso, un altro decesso per Coronavirus, ma scendono gli attualmente positivi

Un altro decesso per Coronavirus ad Abbiategrasso e un nuovo contagiato, ma salgono i guariti

Un nuovo decesso per Coronavirus e un altro caso di contagio nella città di Abbiategrasso segnalati al 25 maggio da Ats. Salgono a 40 quindi i morti per Covid-19, e 309 i casi dall’inizio dell’emergenza. Salgono però anche i guariti, facendo scendere a 107 gli attualmente positivi in città.

