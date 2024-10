Abbiategrasso: travolto e ucciso da un treno

La tragedia è successa ieri, 10 ottobre 2024, alle 18.30 circa ad Abbiategrasso. Un uomo di 51 anni, è stato travolto da un treno in corsa all’altezza della stazione ferroviaria di Abbiategrasso. Per lui non c’è stato nulla da fare , è deceduto nell’impatto. Sul posto sono giunte due ambulanze un automedica e i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer che dovranno far luce sull’acceduto. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una drammatica fatalità.

Disagi sulla tratta

Circolazione ferroviaria in tilt. A causa dell’incidente la tratta ferroviaria è stata bloccata provocando disagi alla circolazione interrotta sulla tratta Abbiategrasso-Mortara. Solo dopo diverse ore i treni hanno ripreso a circolare.