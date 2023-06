Abbiategrasso: sventato furto al Bicipark

Nell’ultimo Consiglio comunale, che si è riunito lunedì sera 26 giugno 2023, si sono apprese alcune novità riguarda la Polizia Locale di Abbiategrasso e l’intensificazione dei controlli sul territorio per garantire più sicurezza ai cittadini durante la giornata e anche alla sera.

L’assessore competente alla sicurezza Chiara Bonomi, intervenendo durante la seduta dell'assise ha spiegato le novità, rivelando anche uno sventato furto di bicicletta al Bicipark proprio nella giornata di lunedì, grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale.

Riprendiamo fatti recenti, che sollevavano i numerosi furti registrati al Bicipark, un luogo considerato dai cittadini poco sicuro e spesso nel mirino di ladri che fanno sparire le bici di chi si reca in stazione per andare a lavorare utilizzando il treno.

“Non so se avete notato, ma nelle ultime settimane la presenta degli agenti di Polizia Locale è stata ampliata anche alle ore serale, fino alle 24. Per ora sono tre sicuri i turni serali a settimana, ma a volte riusciamo a farne quattro - ha spiegato l’assessore Bonomi – Un’azione per aumentare la presenza sul territorio , presidiare quelli che sono i luoghi della ‘movida’ abbiatense, un deterrente per limitare azioni illecite”.