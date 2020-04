Fase 2 ad Abbiategrasso: riapre la casa dell’acqua, ma va usata con prudenza

L’Amministrazione di Abbiategrasso, in accordo con il Gruppo CAP nelle scorse settimane ha avviato le attività per la riapertura della Casa dell’Acqua di piazza Garibaldi. Si è infatti proceduto alla disinfezione degli impianti e alle analisi di controllo della qualità dell’acqua. Completate queste operazioni, è stato possibile riaprire l’impianto che quindi è nuovamente in funzione.

Si rammenta che è in ogni caso necessario utilizzarla con prudenza, evitando assembramenti e avendo cura dell’igiene dell’impianto. Per questo tutti i cittadini, in attesa del proprio turno, devono mantenere la distanza di almeno un metro e, nel rifornirsi di acqua, non devono toccare gli erogatori con le mani. È possibile conoscere lo stato delle Case dell’Acqua e consultare le ultime analisi effettuate sull’acqua erogata consultando il sito web di Gruppo CAP al seguente link: https://www.gruppocap. it/attivita/servizio-idrico- integrato/case-dell-acqua.

